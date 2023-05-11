Камеры ГИБДД начнут выписывать двойной штраф за езду без ОСАГО

— Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения Правил автомобиль станут дополнительно проверять еще и на наличие полиса ОСАГО, будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, — считает Смирнов.

Он также сообщил, что Центробанк играет координирующую роль при обсуждении всеми заинтересованными сторонами вопроса «камерных» штрафов за отсутствие «автогражданки» у автовладельца. Кроме того, он назвал «фрирайдерами» автовладельцев, не приобретающих полисы обязательной автостраховки.

— Наличие ОСАГО — это вопрос коллективной безопасности, — приводит слова Смирнова РИА Новости.

Характерно, что г-н Смирнов, ратуя за штрафы с камер за отсутствие ОСАГО, почти слово в слово повторяет аргументы представителей страховых компаний. При этом и он, и они умалчивают о проблемах с покупкой полиса владельцами, например, мототранспорта или грузовых авто. Что вынуждает последних ездить без обязательной страховки. А сумасшедшие тарифы ОСАГО для молодых начинающих водителей выглядят порой просто как запретительные — особенно в тех регионах РФ, где уровень дохода населения невысок.

Например в Воронеже юный водитель, чтобы застраховать по ОСАГО, скажем, древний ВАЗ−2109 должен выложить 31 500 рублей. При том, что такая машина на местных сайтах объявлений оценивается в 35 000—150 000 рублей. Разумеется, для молодого человека приобретение полиса — дело категорически не интересное.