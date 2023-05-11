Камеры ГИБДД начнут выписывать двойной штраф за езду без ОСАГО

— Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения Правил автомобиль станут дополнительно проверять еще и на наличие полиса ОСАГО, будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, — считает Смирнов.
Он также сообщил, что Центробанк играет координирующую роль при обсуждении всеми заинтересованными сторонами вопроса «камерных» штрафов за отсутствие «автогражданки» у автовладельца. Кроме того, он назвал «фрирайдерами» автовладельцев, не приобретающих полисы обязательной автостраховки.
— Наличие ОСАГО — это вопрос коллективной безопасности, — приводит слова Смирнова РИА Новости.
Характерно, что г-н Смирнов, ратуя за штрафы с камер за отсутствие ОСАГО, почти слово в слово повторяет аргументы представителей страховых компаний. При этом и он, и они умалчивают о проблемах с покупкой полиса владельцами, например, мототранспорта или грузовых авто. Что вынуждает последних ездить без обязательной страховки. А сумасшедшие тарифы ОСАГО для молодых начинающих водителей выглядят порой просто как запретительные — особенно в тех регионах РФ, где уровень дохода населения невысок.
Например в Воронеже юный водитель, чтобы застраховать по ОСАГО, скажем, древний ВАЗ−2109 должен выложить 31 500 рублей. При том, что такая машина на местных сайтах объявлений оценивается в 35 000—150 000 рублей. Разумеется, для молодого человека приобретение полиса — дело категорически не интересное.
Можно также привести пример страхования ОСАГО в Санкт-Петербурге. Скажем, доступной подержанной машины с более-менее мощным мотором: какого-нибудь VW Passat с движком этак в 170 л. с. Десятилетнее авто этой модели в городе на Неве вполне можно прикупить за 600 000 рублей. Но если вы — молодой человек с годичным водительским стажем и, не дай Бог, пару раз по неопытности попали даже в самое незначительное ДТП, стоимость ОСАГО вам насчитают в районе 123 000 рублей!
При подобных расценках на страховые полисы перед такими водителями стоит выбор: либо нарушать и ездить без ОСАГО, либо вообще не садиться за руль. Если страховое лобби добьется введения «автоматических» штрафов за езду без полиса, у начинающих водителей останется только один выход — отказаться от езды на машине.
Страховщики и Центробанк ведут все к идиотской ситуации, когда 20-летний молодой человек, отучившись «на права», будет вынужден ими не пользоваться потом лет 10 — чтобы накопился формальный водительский стаж и прожитые годы за плечами. Ведь именно эти параметры радикально уменьшают цену ОСАГО. В результате на дорогах будут появляться «опытные» 30-летние водители, позабывшие зачем нужен руль в машине, но зато с не очень дорогим полисом в кармане.