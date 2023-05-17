ГИБДД назвала точное число камер на дорогах России

Согласно данным ГИБДД, в у нас сейчас действуют в общей сложности 26 000 комплексов автоматической фиксации. Из них стационарных — 23 800 (на 21,1% больше, чем годом ранее) и 3200 мобильных, число которых уменьшилось на 5,7%. Каждая камера за год фиксирует в общей сложности около 6800 нарушений ПДД.

Напомним, что всего за 2022 год было возбуждено 183,6 млн. административных дел на основании материалов автоматической фото- и видеофиксации. Это 90% от всех постановлений за нарушения Правил. Наиболее распространенное проказы водителей из числа выявленных камерами — превышение установленной скорости движения. Таких постановлений за год набралось более 150 млн. штук. Из них 95,3% (143,5 млн.) — превышение скорости на 20—40 км/ч.

Таким образом, почти 80% деятельности камер ГИБДД и сотрудников полиции, оформляющих «автоматические» постановления, сводится к рассылке «писем счастья» по ч. 2 ст. 12.9 КоАП, подразумевающий минимально возможный штраф — 500 рублей.