Большинство россиян не знают ПДД и считают, что их штрафуют несправедливо

Больше всего сложностей у участников исследования вызвал вопрос, касающийся принципа движения на круговом перекрестке — каждый второй автовладелец (58%) дал неверный ответ. О том, что на островках безопасности останавливаться нельзя, не знали 52% респондентов, а на теме электронных документов (какие из них можно предъявлять сотруднику ГИБДД в цифровом виде) «завалились» 44%.

Кроме того, у участников опроса поинтересовались их отношением к собственным штрафам. И любопытно, что почти треть автовладельцев (30%) уверены в том, что их штрафуют незаслуженно. Большинство (18%) списывает все на «стечение обстоятельств», еще 17% — сетуют на некорректно работающие камеры, 15% признаются, что нарушали ПДД, чтобы избежать аварии, 6% видят корень зла в пешеходах, 3% — в других водителях.

Остается лишь добавить, что исследование провели аналитики «Группы Ренессанс Страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод». А участие в нем приняли 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в крупных городах России.