В Госдуме решили защитить пешеходов от электросамокатов

Законотворец направил в адрес Минтранса и МВД письма с предложением принудительно ограничить максимальную скорость прокатных электросамокатов «потолком» в 15 км/ч. При том, что сейчас эти СИМ, согласно недавно внесенными в ПДД поправкам, не могут разгоняться быстрее 25 км/ч. Параллельно депутат считает необходимым запретить несовершеннолетним пользоваться этими ТС, а также ввести запрет на движение электроСИМ по пешеходным улицам.

Поскольку пешеходы, двигающиеся по ним, должны быть избавлены от «попыток увернуться от летящих электросамокатов». Все вышеперечисленные ограничения, по мнению Якубовского, нужно распространить и на электровелосипеды, в том числе используемые курьерскими службами.

— Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ. Ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения (в ПДД — ред.) пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов, — приводят слова депутата «Известия».