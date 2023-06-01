В Госдуме хотят отменить штраф за забытые дома «права»

– Ко мне массово обращаются автомобилисты, которых штрафуют за забытые дома «права». Но ведь сотрудник ГИБДД может за минуту в онлайне проверить их наличие у водителя. А с 1 марта «права» можно предъявить в электронном виде. Но водителей все равно штрафуют за то, что они забыли документ дома. Непонятно, зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации. Мы направляем на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, забывших дома свои «корочки» или полис ОСАГО, — сообщил Даванков.

И действительно: в Москве, например, любой патрульный имеет возможность за секунды «пробить» через служебный «планшетник» данные остановленного им водителя и убедиться, что у того действительно имеются действующие «права». Но г-н Даванков не учитывает, что в глухой деревеньке на севере Вологодской области даже обычная сотовая связь толком не работает. И у местного гаишника вполне может не оказаться возможности оперативно убедиться в существовании забытых дома или в наличии электронных «прав» у водителя. О какой цифровизации тут можно говорить?

Вот когда в каждом медвежьем углу нашей страны сотрудник местной ГИБДД будет иметь в своем распоряжении служебный «планшетник» и надежную связь, тогда и об отмене штрафа за забытые дома «права» можно будет толковать. А пока, напомним, что ст. 12.3 КоАП за управление ТС водителем, не имеющим при себе ВУ или полиса ОСАГО, грозит предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.