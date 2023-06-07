На какие серьезные «косяки» с автосветом ГИБДД смотрит сквозь пальцы

Какое-то время назад увидеть светодиоды на автомобиле, двигающемся по дорогам общего пользования, было большой удачей. А теперь такие машины попадаются достаточно часто. Надо отдать должное производителям источников света этого типа: современные модели «светодиодов», предназначенных для галогенных фар, обеспечивают правильную конфигурацию светового потока — не слепят встречных и хорошо освещают дорогу. Тем не менее, замена штатных «галогенок» на «светодиоды» незаконна, поскольку является вмешательством в конструкцию ТС.
Раньше ГИБДД, обнаружив такое «кощунство», отбирала нештатные лампочки и оформляла водителя «под лишение ВУ» за «нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых сигналов» — по ст. 12.4 КоАП. Но несколько лет назад пленум Верховного суда решил, что если в результате такого вмешательства свет от фары и режим ее работы остался без изменений, лишать «прав» водителя нельзя. Поскольку его проступок в таком случае подпадает лишь под безобидную ст. 12.20 КоАП — нарушение правил пользования световыми приборами. Максимальное наказание по ней — 500 ₽ штрафа. Вот сотрудники ГАИ и потеряли интерес к самопально установленным световым приборам.
Предлагаю каждому провести эксперимент. Днем, завидев вдалеке на загородной дороге патруль ДПС, выключите головной свет и посмотрите что будет. Если вам махнут полосатым жезлом, выполните требование без подачи сигнала «поворотником» несмотря на то, что вы совершаете маневр — съезжете с полосы движения на обочину. Даю 1000% вероятности того, что остановивший вас полицейский даже не заикнется на тему неправильного использования «света». Он может проверять документы, принюхиваться на предмет употребления алкоголя, «пробивать» авто по базам данных. А про «свет» и не вспомнит. Потому как писать постановление о 500-рублевом штрафе ему не хочется абсолютно.
Примерно тот же подход вы почувствуете, если будете разъезжать с ДХО, у которых погасла или предательски подмигивает половина светодиодов. Ну и что, что это неисправность? Полиции на плевать. Вот если за такое начнут лишать «прав» — другое дело… Это в полной мере относится и к случаю, когда перегорели стопсигналы. Или «умерла» целиком задняя блок-фара. От ГИБДД за езду с такими по-настоящему чреватыми аварией неисправностями водителю не будет ничегошеньки.
Все вышесказанное может не сработать лишь в одном случае: когда вам не повезет нарваться на полицейский рейд «по световым приборам». В этом случае штраф за нарушение правил пользования все-таки выпишут — чтобы служивому было чем отчитаться перед начальством.