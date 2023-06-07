На какие серьезные «косяки» с автосветом ГИБДД смотрит сквозь пальцы

Предлагаю каждому провести эксперимент. Днем, завидев вдалеке на загородной дороге патруль ДПС, выключите головной свет и посмотрите что будет. Если вам махнут полосатым жезлом, выполните требование без подачи сигнала «поворотником» несмотря на то, что вы совершаете маневр — съезжете с полосы движения на обочину. Даю 1000% вероятности того, что остановивший вас полицейский даже не заикнется на тему неправильного использования «света». Он может проверять документы, принюхиваться на предмет употребления алкоголя, «пробивать» авто по базам данных. А про «свет» и не вспомнит. Потому как писать постановление о 500-рублевом штрафе ему не хочется абсолютно.

Примерно тот же подход вы почувствуете, если будете разъезжать с ДХО, у которых погасла или предательски подмигивает половина светодиодов. Ну и что, что это неисправность? Полиции на плевать. Вот если за такое начнут лишать «прав» — другое дело… Это в полной мере относится и к случаю, когда перегорели стопсигналы. Или «умерла» целиком задняя блок-фара. От ГИБДД за езду с такими по-настоящему чреватыми аварией неисправностями водителю не будет ничегошеньки.

Все вышесказанное может не сработать лишь в одном случае: когда вам не повезет нарваться на полицейский рейд «по световым приборам». В этом случае штраф за нарушение правил пользования все-таки выпишут — чтобы служивому было чем отчитаться перед начальством.