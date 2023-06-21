Российская ГИБДД: нетрезвые водители стали намного реже попадать в ДТП

– С января по май 2023 года на дорогах России зарегистрировано 2887 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за тот же период 2022 года, — сказано в сообщении ведомства.

В общей сложности за первые пять месяцев текущего года сотрудники ДПС оформили 3690 аварий, в которых были замешаны автомобилисты, демонстрировавшие признаки опьянения (на 21,2% меньше, чем годом ранее). 809 из этих граждан отказались от прохождения медосвидетельствования. В общей сложности в авариях с участием водителей «с признаками» погибло 695 и было ранено 5091 человек. Это меньше чем за аналогичный период прошлого года на 40 и 18,8 процентов соответственно.

Напомним, что ГИБДД на протяжении последних нескольких лет отчитывается о примерно одинаковом числе оформленных за год протоколов за нетрезвое вождение — около 470 000 штук. Скорее всего, по итогам 2023-го года этот показатель окажется примерно на том же уровне. Поэтому резкое снижение числа «пьяных аварий» в нашей стране можно объяснить лишь ростом уровня водительского мастерства любителей ездить подшофе.