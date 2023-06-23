Госдума одобрила новые правила получения водительских «прав»

Через основное, второе чтение в Госдуме прошла поправка, запрещающая получать «автобусную» категорию «D» гражданам, у которых нет хотя бы годичного стажа вождения легковушки — по категории «В». Обладатели иностранных водительских «прав» обязаны будут по истечении года пребывания в нашей стране обменять свои ВУ на российские — из этого правила сделано исключение только для белорусов.

Для обмена водительских удостоверений категорий «М», «А», «B», «А1» и «B1» достаточно будет сдать в ГИБДД только «теорию». Для подтверждения прочих — придется сначала выдержать экзамен в какой-нибудь автошколе, а потом пройти полноценный тест (и «теорию», и «вождение») в ГИБДД.

Кроме того, гражданин, которого задержали за езду без «прав», будет лишен возможности получить их сразу же после отбытия наказания. Для таких персонажей начнет действовать своего рода мораторий на оформление ВУ. Они смогут вернуть удостоверение не раньше, чем через год с момента окончания административного ареста или общественных работ.

Предполагается, что в окончательном третьем чтении поправки будут приняты Госдумой до конца июня. Их вступление в силу намечено на 1 апреля 2024 года.