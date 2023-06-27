Отменяем штраф за тонировку: поправки в КоАП уже в Госдуме

Депутат внес на рассмотрение коллег проект поправки в часть 3.1 статьи 12.5 КоАП. Она наказывает за «управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей. А когда ГИБДД потом ловит его повторно за рулем тонированной машины, в отношении водителя могут составить протокол уже за невыполнение законных требований полицейского снять тонировку. Это совсем другая статья КоАП — 19.3, подразумевающая административный арест до 15 суток.

Согласно действующему ГОСТ 33997−2016, светопропускание ветрового и передних боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. Нилов предлагает не переписывать ГОСТ, а просто убрать из КоАП штраф за тонировку боковых стекол. Для этого в существующем тексте пункта 3.1 статьи 12.5 Кодекса достаточно заменить слово «стекла» на словосочетание «лобовое стекло». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «направлен на создание более комфортных условий водителям при сохранении контрольной функции уполномоченных органов».

Ярослав Нилов числится единственным автором законопроекта. Уже один этот факт можно считать «толстым намеком» на то, что новелла вряд ли получит поддержку его коллег-депутатов. Скорее всего, поправку «зарубят» еще на уровне профильного комитета ГД. Вполне возможно, что она не доживет даже до рассмотрения в первом чтении.