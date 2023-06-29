ГИБДД начала использовать хитрую программу, заменяющую «группу разбора» после ДТП

— Программа выполняет различные расчеты. Некоторые включают формулы, связанные с кинематикой и физикой движения. Чтобы это программа работала, я написал код, который получился на 340 строк, — пояснил автор алгоритма, студент кафедры автоматизированных систем и технологий института инженерных и цифровых технологий «Белгородского государственного национального исследовательского университета» Даниил Божко.

Работа была выполнена по заказу экспертно-криминалистического центра УМВД по Белгородской области.

— Мы убедились, что ПО существенно экономит время при расчете скоростей движения транспортных средств в различных условиях, технических возможностей водителей избежать ДТП и дистанций до впереди идущих транспортных средств, которые необходимы для установления степени виновности участников ДТП, — сообщил старший эксперт центра майор полиции Дмитрий Лазарев.

Местные полицейские уже начали применять студенческое детище в своей работе. Однако его создатель, посоветовавшись с работниками центра, решил доработать программу так, чтобы она могла использовать для анализа аварий еще и фотографии с места ДТП, сообщает ТАСС.