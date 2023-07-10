«Железный занавес»: глава ГИБДД Черников закрыл границы для нарушителей ПДД

Армянские и киргизские, казахские и любые другие, отличные от российских, номерные знаки на автомобиле долгие годы считались «вездеходом» — езжай, где хочешь и как хочешь, ведь штраф не придет. С парковкой — аналогично. Нет единой системы по всем странам, позволяющей найти истинного владельца машины и выписать ему постановление. В результате такие авто уезжали с места ДТП, чудовищно нарушали ПДД, ведь остановить их мог только постовой сотрудник, которых с каждым годом на отечественных дорогах становится все меньше.

Бесит? Еще как бесит: водитель окружен сонмом электронных «свидетелей», а бойкий киргиз из службы доставки показывает на проезжей части такие фокусы, что даже в цирке не увидеть. Надо ли было что-то менять? Конечно, тут даже спорить не о чем. И вот пришло долгожданное нововведение. Технологически подкрепленное.

«Паутина», централизованная государственная система отслеживания и фиксирования дорожной ситуации, «замечает» и хранит все «съемки» с места нарушения ПДД, независимо от марки, модели и регзнака. Эти файлы никуда не исчезают, ни в какие архивы не улетают и находятся в прямом доступе любого постового, который парой кликов на рабочем планшете может «обилетить» остановленного водителя. Но ведь его еще надо было по счастливой случайности остановить!