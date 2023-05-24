Лайфхак перекупа: зачем, выбирая машину, надо присмотреться к ее госномеру

Большинство потенциальных покупателей подержанных машин, осматривая приглянувшийся экземпляр, практически не обращает внимания на его государственные регистрационные знаки. Оно и понятно: мы же приобретаем ТС, а не его номера! Однако на них все же стоит посмотреть внимательно.

Например, вы видите, что бампер автомобиля сияет глянцем краски и не вызывает никаких подозрений. А прикрученный к нему госномер — весь в каких-то вмятинках. А порой даже немного загнут с какого-то края. То есть мы убеждаемся, что владелец машины отнюдь не чурался хотя бы слегка «прикладывать» ее к элементам окружающей действительности, о чем свидетельствует состояние ГРЗ. А на бампере следов столь неаккуратного вождения и парковок почему-то нет.

Такой диссонанс говорит как минимум о лукавстве продавца, если он утверждает, что автомобиль «не бит, не крашен». Помятый вид госномера выводит врунишку на чистую воду. Возможно, конечно, что номерной знак некогда отваливался с места своего крепления на ходу и летал по асфальту. Но подобные инциденты обычно оставляют иные следы — в виде характерных потертостей.

Бывает, что передний госномер еще не особо старой (по документам) машины выглядит так, словно он попал под легкую пескоструйную обработку: краска подстерта равномерно по всей поверхности.