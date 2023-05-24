Лайфхак перекупа: зачем, выбирая машину, надо присмотреться к ее госномеру

Большинство потенциальных покупателей подержанных машин, осматривая приглянувшийся экземпляр, практически не обращает внимания на его государственные регистрационные знаки. Оно и понятно: мы же приобретаем ТС, а не его номера! Однако на них все же стоит посмотреть внимательно.
Например, вы видите, что бампер автомобиля сияет глянцем краски и не вызывает никаких подозрений. А прикрученный к нему госномер — весь в каких-то вмятинках. А порой даже немного загнут с какого-то края. То есть мы убеждаемся, что владелец машины отнюдь не чурался хотя бы слегка «прикладывать» ее к элементам окружающей действительности, о чем свидетельствует состояние ГРЗ. А на бампере следов столь неаккуратного вождения и парковок почему-то нет.
Такой диссонанс говорит как минимум о лукавстве продавца, если он утверждает, что автомобиль «не бит, не крашен». Помятый вид госномера выводит врунишку на чистую воду. Возможно, конечно, что номерной знак некогда отваливался с места своего крепления на ходу и летал по асфальту. Но подобные инциденты обычно оставляют иные следы — в виде характерных потертостей.
Бывает, что передний госномер еще не особо старой (по документам) машины выглядит так, словно он попал под легкую пескоструйную обработку: краска подстерта равномерно по всей поверхности.
Это может оказаться признаком того, что львиная доля пробега авто пришлась на езду по трассе. Что, на самом деле, неплохо, поскольку такой режим эксплуатации куда более гуманен ко всем узлам и агрегатам ТС, чем «толкотня» по городским пробкам. Если перед вами стоят две машины, прошедшие каждая по 100 000 километров, но одна по мегаполису, а другая преимущественно по шоссе, при прочих равных условиях берите «шоссейного жителя». Он наверняка будет в лучшей технической форме. Хотя и с большим числом следов от летящих камешков на кузове.
Когда мы имеем дело с автомобилем с единственным владельцем по ПТС, обязательно приглядитесь к болтам, которыми госномер прикручен к бамперу. Если они ржавые, а рыжие потеки от них видны на поверхности ГРЗ — это очень хорошо. Поскольку свидетельствует о том, что номер не снимали на протяжении достаточно большого промежутка времени.
То есть хозяин у машины был действительно один и автомобиль не попадал в аварии. По крайней мере в такие, где мог пострадать и требовать последующего ремонта бампер. Если же вы заметили, что номер явно снимали, стоит подробно расспросить владельца о причинах этой операции. Возможно, что ДТП и правда не было, а человек, к примеру, менял фамилию.