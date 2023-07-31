Белорусской ГАИ разрешат штрафовать водителей за нарушение российских ПДД

Речь идет о введении в действие подписанного в сентябре прошлого года соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях ПДД. Сообщается, что документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан двух государств. Кроме того, власти считают, что он повысит степень правовой защиты россиян и белорусов от необоснованного привлечения к ответственности. После ратификации Соглашения произойдет своего рода интеграция правовых пространств двух стран в области наказания нарушителей ПДД.

Она предусматривает применение к водителям законодательства той страны, на территории которой ведется или велось производство по ним. Допустим, автомобилист превысил скорость на территории России и уехал в Белоруссию. Административное дело поступит к белорусским гаишникам, которые рассмотрят его в соответствии с российским КоАП и взыщут соответствующий штраф. Далее эти деньги перечислят в Россию. Зеркальным образом отечественная ГИБДД будет действовать в отношении граждан, нарушивших белорусские ПДД и уехавших в РФ.