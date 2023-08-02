Власти готовят для водителей новые штрафы в 5000 и 10 000 рублей

Сенатор от Амурской области Артем Шейкин подготовил и намерен внести в Госдуму проект поправок в КоАП, содержащий целый комплекс многотысячных штрафов для водителей СИМ — элктросамокатов, гироскутеров и прочих электровеликов. Он предлагает ввести в Кодекс статью «управление СИМ или велосипедом в состоянии опьянения» со штрафом в 10 000 рублей. За отказ от медосвидетельствования — та же кара в 10 000 целковых.

За езду на электросамокате вдвоем сенатор считает справедливым наказывать на 2000 рублей, а за превышение скорости пилотом СИМ — на сумму от 800 до 5000 рублей. Кроме того, статья 12.29 КоАП может пополниться пунктом четвертым с формулировкой «нарушение ПДД лицами, использующими средства индивидуальной мобильности». Он позволит штрафовать водителей электросамокатов буквально за любые дорожные «грехи»: проезд «на красный», непропуск пешехода, поворот не из того ряда и прочие. Размер взысканий — от 1500 до 5000 рублей.