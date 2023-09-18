Автомобили какого цвета чаще всего тормозят инспекторы ДПС

Для начала напомним, что штраф за грязный регистрационный номер на автомобиле составляет 500 рублей, хотя на практике за это гаишники наказывают нечасто. Но остановить для проверки подозрительное авто с нечитаемой «жестянкой» могут еще как. Впрочем, грязь рискует сыграть злую шутку с хозяином любого авто, но в особенности темного цвета.
А все потому, что на синих, черных, коричневых и прочих затемненных тонах лакокрасочного покрытия эта самая грязь сильнее выделяется, привлекая внимание правоохранителей, которые не брезгуют обратить свой взор на сомнительно неопрятную машину.
Факт: не все автомобилисты знают, что помимо внутреннего регламента, КоАП и ПДД, придорожные полицейские руководствуются и негласными «корпоративными» правилами. Например, практически всегда инспектор остановит на проезжей части водителя, находящегося за рулем в солнцезащитных очках. Правоохранители почему-то уверены, что под «шторами» пилоты скрывают красные глаза, а заодно и нивелируют эффект ослепления, столь часто характерный для людей, переживших недавнюю попойку. Вот и с испачканными машинами похожая ситуация. Мало ли по какой причине человек решил не мыть своего «коня» — вдруг старается быть менее заметным на дороге? Давайте-ка проверим гражданина…
Кроме того, черный цвет автомобиля считается у полицейских наиболее аварийным. Такое предположение действительно актуально, особенно для темного времени суток, когда машина сливается с сумраком и хуже отражает свет, оказываясь менее информативной для других участников дорожного движения. С чем, кстати, согласны и страховщики, оперируя статистикой ДТП.
Кроме того, подтверждают сей факт и исследования профильных экспертов, проанализировавших данные о 870 000 аварий, совершенных за последние несколько лет, в которых 46% — это машины пресловутого черного цвета. Примечательно, что даже психологи характеризуют владельцев темных авто, как склонных к нарушениям ПДД, агрессивному вождению и дерзости по отношению к «оппонентам» на дороге.
Инспекторы ГИБДД — тоже своего рода психологи, обладающие особой проницательностью и профессиональным чутьем. Так что не удивляйтесь тому, что «колесницы» с черным окрасом кузова стражи порядка останавливают чаще остальных. Тем более, что этот цвет у нас в стране является одним из наиболее популярных среди автолюбителей.