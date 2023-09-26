Суд обязал возмещать водителям убытки от действий ГИБДД

Как сообщает «Российская газета», жительницу Санкт-Петербурга лишили водительских «прав» за то, что она якобы скрылась с места ДТП, хотя ни в какой аварии она не участвовала и на ее автомобиле не было никаких следов столкновения. Суд, как это зачастую и бывает, встал на сторону инспектора ГИБДД, поэтому женщина решила искать справедливости в суде вышестоящей инстанции. На это пришлось потратить 90 000 рублей — 40 000 на адвоката и 50 000 на техническую экспертизу.

В итоге спор дошел до кассационного суда, который встал на сторону водителя и отменил постановление о привлечении к административной ответственности. Вдобавок судья велел компенсировать гражданке все расходы, которые она понесла, чтобы доказать свою невиновность.

Другой автомобилист, напоминает издание, судился с ГИБДД из-за несправедливого наказания пять лет — с 2018 года. В его случае кассационный суд решил, что компенсация морального вреда водителю не полагается, поскольку инспектор ГИБДД якобы действовал в рамках своих полномочий. Однако верховный суд счел это незаконным и постановил выплатить гражданину положенные ему деньги.