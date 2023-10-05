Подмосковные камеры обучили штрафовать водителей за еще одно нарушение ПДД

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на подмосковный Минтранс, сначала камеры появятся на самых запаркованных остановках — по статистике региональных властей они находятся в Ленинском округе и в Одинцово.

— В ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также в деревне Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в 6 городских округах, — подчеркнули в ведомстве.

Парковаться на остановках общественного транспорта запрещено, но из-за дефицита парковок в густонаселенных жилых комплексах водители вынуждены оставлять машины буквально где придется. В результате автомобили мешают автобусам подъезжать к остановкам, транспорт выбивается из графика, вдобавок растет аварийность.

Раньше штрафовать за стоянку на остановках общественного транспорта могли только сотрудники ГИБДД — за это нарушение придется расстаться с 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3000 рублей. Теперь этот процесс будет автоматизирован.