В каких ситуациях водитель имеет право отказаться от продувки на алкоголь

Справедливости ради стоит напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде 30 000 рублей штрафа и лишения права управления машиной сроком до двух лет. Именно поэтому сотрудники ГИБДД любят «пьянку за рулем» больше всего — можно здорово насшибать «палок», а еще лучше — щедро забить собственные карманы.

Не зря же водители, выпивавшие накануне, судорожно молятся, чтобы не встретиться с гаишниками на проезжей части. Мало ли: испарина или блестящие глаза станут поводом для проверки «рулевого», а там, глядишь, и запашок обнаружится. Но даже если свидание с ДПС случилось, не стоит мгновенно дуть в первую попавшуюся трубку. И вот, собственно, почему.

Во-первых, инспектор сначала обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем, о чем доходчиво и на русском изложено в ст.27.12 КоАП РФ. Во-вторых, этот самый протокол должен быть составлен с привлечением двух понятых «под роспись». Альтернативой может стать видеозапись, о ведении которой шоферу обязаны сообщить сотрудники ГИБДД. В ходе съемки должны быть зафиксированы дата и место проведения процедуры освидетельствования, а в пресловутом протоколе — основания для отстранения от управления машиной.

Помимо характерного запаха алкоголя к таковым могут относиться и нарушение речи водителя, и изменение окраски кожных покровов лица, и неустойчивость позы. Впрочем, сослаться служивые могут и на столь пространное основание как поведение гражданина, не соответствующее обстановке. Ладно, но опять же: все это, включая ФИО, должность и звание полицейского, должно быть указано в протоколе. Если же «драйверу» предложено дыхнуть в алкотестер без упомянутых выше нюансов, то делать это совсем необязательно.