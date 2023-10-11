В каких ситуациях водитель имеет право отказаться от продувки на алкоголь

Фото globallookpress.com
Мало кто из водителей знает, что на вполне себе законных основаниях можно отказаться дуть в алкотестер, предложенный «рулевому» доблестными придорожными полицейскими. При этом отказ от продувки, который обычно приравнивается к тому, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, не обернется для него лишением «прав». С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Справедливости ради стоит напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде 30 000 рублей штрафа и лишения права управления машиной сроком до двух лет. Именно поэтому сотрудники ГИБДД любят «пьянку за рулем» больше всего — можно здорово насшибать «палок», а еще лучше — щедро забить собственные карманы.

Не зря же водители, выпивавшие накануне, судорожно молятся, чтобы не встретиться с гаишниками на проезжей части. Мало ли: испарина или блестящие глаза станут поводом для проверки «рулевого», а там, глядишь, и запашок обнаружится. Но даже если свидание с ДПС случилось, не стоит мгновенно дуть в первую попавшуюся трубку. И вот, собственно, почему.

Во-первых, инспектор сначала обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем, о чем доходчиво и на русском изложено в ст.27.12 КоАП РФ. Во-вторых, этот самый протокол должен быть составлен с привлечением двух понятых «под роспись». Альтернативой может стать видеозапись, о ведении которой шоферу обязаны сообщить сотрудники ГИБДД. В ходе съемки должны быть зафиксированы дата и место проведения процедуры освидетельствования, а в пресловутом протоколе — основания для отстранения от управления машиной.

Помимо характерного запаха алкоголя к таковым могут относиться и нарушение речи водителя, и изменение окраски кожных покровов лица, и неустойчивость позы. Впрочем, сослаться служивые могут и на столь пространное основание как поведение гражданина, не соответствующее обстановке. Ладно, но опять же: все это, включая ФИО, должность и звание полицейского, должно быть указано в протоколе. Если же «драйверу» предложено дыхнуть в алкотестер без упомянутых выше нюансов, то делать это совсем необязательно.

Фото globallookpress.com

Кроме того, водитель имеет право отказаться от процедуры в случае, когда инспекторы не показали последнему пломбу на измерительном приборе с четко читаемым клеймом государственного поверителя. Или же шоферу не продемонстрировали свидетельство о поверке устройства, имеющего свой инвентаризационный номер, а также его технический паспорт.

Более того: категорически нельзя дуть в уже включенный правоохранителями алкотестер! Его обязаны вскрыть при вас, а одноразовый мундштук при этом должен находиться в индивидуальной упаковке. В противном случае, никто не застрахован от того, что даже трезвый водитель вдруг окажется пьяным. Такое у нас по-прежнему, увы, встречается.

При проведении процедуры требуйте от стражей порядка строго следовать административному регламенту, соблюдая все выше упомянутые правила. Если же освидетельствование проводится с их нарушением, проверка водителя на предмет алкогольного опьянения будет считаться незаконной. Подтвердить вашу невиновность и правоту поможет видеосъемка. Смартфон — в помощь. Другое дело, если шофер действительно пьян, то отказ от прохождения освидетельствования избежать ответственности ему не поможет.

автоправо, штрафы, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция, алкотестер, лайфхак
12 октября 2023
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