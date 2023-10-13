ГИБДД раскрыла главную причину смертельных аварий на МКАД

Фото: Global Look Press
Госавтоинспекция опубликовала статистику аварий на Московской кольцевой автодороге. За первые девять месяцев текущего года на МКАД было зарегистрировано 421 дорожно-транспортное происшествие, но количество жертв при этом уверенно снижается каждый год.
Александр Пономарев

Как сообщает ГИБДД Москвы в своем Telegram-канале, количество погибших участников дорожного движения на МКАД с января по сентябрь сократилось на 20% и составило 24 человека. Согласно статистике, чаще всего к летальным исходам на кольцевой автодороге приводят наезды на стоящие транспортные средства — причиной остановок, в свою очередь, в основном становятся поломки автомобилей или мелкие аварии.

Число пострадавших в авариях на МКАД уменьшилось на 22,8% — до 491 человека. В ГИБДД отметили, что круглосуточно следят за обстановкой на столичной трассе и в случае выявления обездвиженных машин стараются оперативно убирать их с дороги совместно с городскими службами.

В прошлом году МКАД стала самой аварийной дорогой столицы — на нее пришлось 4,24% всех дорожно-транспортных происшествий в Москве. Второе место — у проспекта Мира, третье — у Варшавского шоссе.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
13 октября 2023
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