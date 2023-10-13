ГИБДД раскрыла главную причину смертельных аварий на МКАД

Как сообщает ГИБДД Москвы в своем Telegram-канале, количество погибших участников дорожного движения на МКАД с января по сентябрь сократилось на 20% и составило 24 человека. Согласно статистике, чаще всего к летальным исходам на кольцевой автодороге приводят наезды на стоящие транспортные средства — причиной остановок, в свою очередь, в основном становятся поломки автомобилей или мелкие аварии.

Число пострадавших в авариях на МКАД уменьшилось на 22,8% — до 491 человека. В ГИБДД отметили, что круглосуточно следят за обстановкой на столичной трассе и в случае выявления обездвиженных машин стараются оперативно убирать их с дороги совместно с городскими службами.

В прошлом году МКАД стала самой аварийной дорогой столицы — на нее пришлось 4,24% всех дорожно-транспортных происшествий в Москве. Второе место — у проспекта Мира, третье — у Варшавского шоссе.