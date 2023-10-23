Теперь и спереди: «квадратные» номерные знаки полностью легализованы

Как сообщает «Коммерсантъ», в ГОСТ 50577−2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» внесена поправка, которая разрешает ставить «квадратные» номера и спереди автомобиля. Регистрационные знаки типа 1А легализовали поправками к ГОСТу еще в августе 2020 года, но их можно было использовать только на задней части машины — за размещение спереди водителю полагался штраф в 500 рублей.

По какой причине это было сделано, неизвестно — к примеру, дорожные камеры способны распознавать любой набор символов на табличке, независимо от того, в одну строчку они расположены или в две. На протяжении трех лет автовладельцы пытались добиться снятия ограничений, но до сих пор результата не было — еще в сентябре Росстандарт ответил представителям Российской автомобильной ассоциации, что размещение госномера типа 1А спереди является «нецелесообразным».

Теперь же позиция ведомства вдруг поменялась — «принимая во внимание актуальность вопроса», в ГОСТ внесли соответствующие поправки. ГИБДД уже направила в региональные управления разъяснения с просьбой довести эту новость до личного состава.