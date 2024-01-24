В Госдуме предложили запретить термин «лежачий полицейский»

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на письмо депутата в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова, использование термина «лежачий полицейский» необходимо официально запретить, поскольку он, оказывается, несет в себе пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является «неправомерным» и «провокационным». Депутат призвал обратить внимание на использование этого «грубого» словосочетания вместо официального термина «искусственная неровность» средствами массовой информации.

Данный, как выразился Хамзаев, жаргонизм применяется и в навигационных сервисах. По словам единороса, «путем частого использования жаргонизмов происходит своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан».

В итоге парламентарий просит Роскомнадзор обозначить позицию по данному вопросу и выпустить рекомендации о недопустимости использования термина «лежачий полицейский» — вплоть до полного запрета его использования в публичном пространстве.