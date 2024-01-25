Таксистов обяжут составлять четырехсторонний акт при ДТП

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект, акт о ДТП должен составляться перевозчиком или его представителем — например, службой заказа легкового такси. Документ необходимо оформлять в отношении каждого события, в результате которого в процессе поездки был причинен вред жизни, здоровью или имуществу пассажира. Если акт оформляется транспортным предприятием, он должен быть в трех экземплярах — один хранится у перевозчика, второй — у потерпевшего, третий — у страховщика.

А если документ составляется представителем агрегатора такси, то нужен еще и четвертый экземпляр акта. Один хранится у службы заказа легкового такси, второй предоставляется перевозчику в течение одного рабочего дня со дня наступления события, третий должен быть предоставлен потерпевшему в течение пяти рабочих дней со дня обращения к перевозчику или в службу заказа такси, а четвертый направляется страховщику, указано в законопроекте.

Изменения вступают в силу с 1 сентября 2024 года.