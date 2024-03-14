Для чего инспектор ДПС может попросить водителя широко открыть рот

Демонстрировать гаишникам кисти рук и ладошки приходилось многим водителям. Как правило, это происходит, если у инспектора ДПС возникают подозрения в том, что остановленный для проверки документов шофер накануне употреблял горячительные напитки.

Пусть и острого запаха изо рта у «рулевого» нет, но при продувке алкотестер авось что-нибудь да покажет. Трясутся пальцы или потеют ладони – верный признак того, что водитель нервничает, а то и испытывает абстинентный синдром «после вчерашнего». Верный способ развеять или подтвердить сомнения – «продуть клиента». Но вот зачем полицейские иногда просят «драйверов» открыть пошире рот? Для чего же служивые заглядывают в гортань автомобилистам, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Во-первых, как не трудно догадаться, для того, чтобы дыхнуть. А во-вторых, для изучения ротовой полости на предмет наличия признаков, указывающих на возможное употребление чего-нибудь запрещенного. Например, следы зубов на боковинах языка могут сообщить сотруднику ДПС о том, что печень «пациента» перенесла чрезмерную нагрузку, которая зачастую связана с приемом наркотических средств или алкоголя.

Да и цвет языка может в миг выдать «больного» доктору в погонах. Скажем, о проблемах с печенью напрямую говорит коричневый, темно-серый или зеленоватый оттенок органа со слизистой оболочкой, вызванный переизбытком желчи в организме человека от перенесенной интоксикации.

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Изучив поведения шофера и его полость рта, стражи порядка имеют полное право отправить последнего на медицинское освидетельствование. Важно другое: трясти языком и показывать зубы гаишникам водитель совсем не обязан, ибо сей «интимно-врачебный» процесс не подпадает под законные требования полицейских. Об этом блюстители правопорядка могут лишь только попросить, и никакой ответственности за отказ для автомобилистов не предусмотрено.

А вот нежелание «подуть в трубочку» или поехать на освидетельствование к медикам обернется для «пилота» штрафом в 30 000 рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет. Напомним, что по российскому законодательству отказ от этих процедур автоматически приравнивается к тому, что шофер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.