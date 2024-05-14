В Москве почти 2000 камер научились штрафовать мотоциклистов

Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД давно стали в России обыденностью. Но если раньше они «охотились» в основном на автомобилистов, то теперь — внимательно следят и за байкерами. В одной только Москве число камер, способных «штрафовать» двухколесный транспорт, увеличилось почти до 2000.

Как сообщает столичный Департамент транспорта, на сегодняшний день на московских дорогах размещено 1716 комплексов, развернутых по ходу движения транспорта — то есть считывающих задний госномер транспортного средства (у мотоциклов есть только он). Они установлены в местах повышенной аварийности и там, где байкеры нарушают ПДД чаще всего.

Технически комплексы, штрафующие мотоциклистов, ничем не отличаются ото всех остальных. Да и нарушения они фиксируют те же: превышение максимальной разрешенной скорости, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, движение по выделенной полосе и прочие. Единственный «свой» штраф у байкеров — езда без шлема (водитель или пассажир).

Напомним, ранее стало известно, что Центр организации дорожного движения Москвы и ГИБДД столицы начали с помощью камер фиксировать стоянку на направляющих островках: если машина находится на нем более 5 минут, то владельцу выписывают административный штраф в размере 2500 рублей по ч. 5 ст. 12.19 КоАП.