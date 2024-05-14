В Москве почти 2000 камер научились штрафовать мотоциклистов

Как сообщает столичный Департамент транспорта, на сегодняшний день на московских дорогах размещено 1716 комплексов, развернутых по ходу движения транспорта — то есть считывающих задний госномер транспортного средства (у мотоциклов есть только он). Они установлены в местах повышенной аварийности и там, где байкеры нарушают ПДД чаще всего.
Технически комплексы, штрафующие мотоциклистов, ничем не отличаются ото всех остальных. Да и нарушения они фиксируют те же: превышение максимальной разрешенной скорости, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, движение по выделенной полосе и прочие. Единственный «свой» штраф у байкеров — езда без шлема (водитель или пассажир).
Напомним, ранее стало известно, что Центр организации дорожного движения Москвы и ГИБДД столицы начали с помощью камер фиксировать стоянку на направляющих островках: если машина находится на нем более 5 минут, то владельцу выписывают административный штраф в размере 2500 рублей по ч. 5 ст. 12.19 КоАП.