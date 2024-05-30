За «пьяные» ДТП на самокате ввели штраф в 150 000 рублей

Бороться с нарушителями Правил дорожного движения на электросамокатах взялись не только российские власти, но и операторы кикшеринга. Сразу несколько крупных игроков рынка прокатных самокатов ужесточили санкции для своих пользователей.

Как сообщает «Коммерсант», Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» серьезно увеличили штрафы за нарушений правил сервиса. По данным Ассоциации операторов микромобильности, каждый пользователь при регистрации соглашается с прописанными в договорах оферты правилами, так что штрафы за их игнорирование будут списываться в автоматическом режиме с привязанной банковской карты. Грубые же нарушения помимо финансового наказания станут сопровождаться и вечной блокировкой в сервисе.

Дешевле всего нерадивым самокатчикам обойдутся неправильная парковка СИМ (500 руб.) и проезд по пешеходному переходу не спешившись (1000 руб.). В 5000 оценена поездка с пассажиром на одном самокате, вдвое больший штраф — 10 000 — грозит за передачу электросамоката ребенку.

Ну и серьезнее всего пострадают те, кто управлял самокатом в пьяном виде или причинил вред здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Разбирать такие инциденты будут на основании данных ГАИ, а нарушителям грозит 100-150 тыс. руб. штрафа в зависимости от оператора.