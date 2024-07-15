В Госдуме предложили ввести скидку 50% на оплату принудительной эвакуации

Депутаты Госдумы подготовили очередные поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ. Но на сей раз они подразумевают не ужесточение наказаний, а, напротив, введение поблажек — 50-процентной скидки на оплату эвакуации, если автомобиль из-за нарушений правил парковки отправился на штрафстоянку.

Как сообщает «Коммерсант», скорректировать п. 11 ст. 27.13 КоАП РФ предложил депутат Владислав Даванков из партии «Новые люди». Поправки предусматривают возможность воспользоваться 50-процентной скидкой, если водитель успевает оплатить штраф, а также стоимость перемещения и хранения транспортного средства на спецстоянке в 20-дневный срок с момента эвакуации — по аналогии с другими нарушениями ПДД.

Соответствующий законопроект уже направлен в Правительство РФ. Если он получит положительный отзыв, то документ внесут в Госдуму. Впрочем, шансы у этой инициативы невелики: подобные поправки предлагались уже не раз, но их всегда критиковали и «зарубали».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из партии ЛДПР предложил ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства на штрафстоянках — до 20% от прожиточного минимума в регионе, где произошло нарушение. Подробнее о той инициативе — здесь.