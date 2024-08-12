Как наказать дилера, если он отказывается чинить гарантийный автомобиль

Даже в благополучные времена у российских автовладельцев нет-нет, да возникали серьезные претензии к автодилерам, заканчивающиеся требованием потребителя вернуть деньги за купленный новый автомобиль или обменять его на аналогичный. Сегодня же, когда наш рынок заполонили китайские машины, нередко страдающие просто возмутительным качеством сборки, таких ситуаций может стать на порядок больше. Как их решать с наименьшими потерями, порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

Увы, но вернуть деньги за купленный у автодилера бракованный автомобиль (новый или подержанный — без разницы) не очень просто. Но сразу заметим: более, чем реально. И хотя вменяемой статистики по таким делам в России не существует, но периодически появляющиеся в СМИ сообщения об очередном выигранном простым автовладельцем иске свидетельствуют о перспективности начала тяжбы с автокупцом.

Более того, ВС РФ, рассмотрев в 2023-ем году одну из них, четко указал в своем определении, что «потребитель может потребовать замены технически сложного товара (к числу который относятся и транспортные средства) либо потребовать возврата уплаченных денег за него вне (внимание!) зависимости от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара, но при условии, что эти требования были предъявлены в течение 15 дней со дня передачи товара потребителю».

Иными словами, новенькую машину можно, по сути, «сдать» обратно просто потому, что она не понравилась (хотя, согласитесь, это будет больше похоже на потребительский экстремизм). А уж если в процессе эксплуатации выяснилось, что ваша легковушка имеет серьезные дефекты-недостатки или ее слишком долго ремонтируют, то и подавно. Однако тут важно не только запастись терпением, но и юридически грамотно подойти к решению задачи. Итак, автомобиль сломался, а дилер тянет с ремонтом. Что делать?

Фото globallookpress.com

— В гарантийный период презюмируется обязанность дилера (продавца, изготовителя, уполномоченного лица) отремонтировать автомобиль. То есть его неисправности должны быть устранены, если дилер не доказал, что они возникли по вине потребителя или третьих лиц, — объясняет старший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Амир ХАСАНОВ. — Если не доказал, то обязан выдать клиенту исправный автомобиль в срок не более 45 дней с момента предъявления требования о ремонте. Причины, по которым он не может устранить недостатки, потребителя не беспокоят.

Если ремонт не произведен в срок, то на 46 день с момента обращения уже можно предъявить требование о замене автомобиля или возврате денег, причем по стоимости на день выплаты. За неудовлетворение требований в добровольном порядке, в суде можно рассчитывать на неустойку в размере 1% в день за каждый день просрочки и штраф в размере 50% от общей суммы удовлетворенных требований.

Если же дилер считает, что поломки ТС случились по вашей вине, то вы вправе потребовать проведение независимой экспертизы за счет дилера. От ее результатов и зависит — отремонтирует дилер авто, либо нет и выставит счет за экспертизу. При втором варианте потребитель вправе обратиться в суд...

Фото globallookpress.com

Но, предположим, первое посещение дилерской СТО закончилось благополучно — вашу «ласточку» успешно и в срок починили. Но очень быстро вроде бы устраненная неисправность возникла опять. В этом случае, утверждает наш эксперт, можно не просить отремонтировать автомобиль, а сразу требовать расторжение договора купли-продажи или замену автомобиля.

Хотя если просто приехать к дилеру и заявить об этом устно, то, понятное дело, вы ничего не добьетесь, да и позже в суде будете выглядеть бледно и без шансов на успех. Поэтому г-н Хасанов советует любое обращение фиксировать письменно и отправлять заказным письмом на юридический адрес производителя или импортера. Почему не к дилеру?

Просто потому, что производитель более надежен и финансово устойчив, что исключит вероятность неисполнения решения. А если добавить конкретики, то директор департамента по работе с партнерами Autospot Екатерина РОМАНОВА представила по просьбе портала «АвтоВзгляд» пошаговую инструкцию «борьбы» с недобросовестным автокупцом.

Фото globallookpress.com

— Итак, — говорит наш эксперт, — если официальный дилер не может выполнить гарантийный ремонт автомобиля из-за отсутствия запчастей, невозможности диагностировать неисправность, что, повторим, в случае с китайскими ТС происходит сегодня сплошь и рядом, то первым шагом станет повторное обращение к дилеру. Тут необходимо уточнить причины задержки и запросить информацию о предполагаемых сроках ремонта. Важно зафиксировать все обращения и ответы, чтобы иметь доказательства в дальнейшем. Сохраните все заказ/наряды на диагностику и ремонт.

Во-вторых, ознакомьтесь с условиями гарантии. Дело в том, что хотя сроки гарантийного ремонта, как мы уже сказали выше, не должны превышать 45 дней, однако в договоре купли-продажи может быть оговорено другое. Но если они все же нарушены, то — шаг третий — идем в Роспотребнадзор, который может помочь в разрешении споров между потребителями и продавцами.

Это ведомство не помогло, тогда шаг четвертый: готовим письменную жалобу руководству ДЦ. В ней указываем все детали: дату покупки, дату обращения в сервис, причины отказа в ремонте и ваши требования. Укажите, что в случае дальнейшего игнорирования вы будете вынуждены пойти в суд. Также есть смысл обратиться в представительство бренда в РФ: даже звонок на горячую линию может ускорить решение вашего вопроса. Если ситуация не разрешается, то — шаг шестой — рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на защите прав потребителей, а еще лучше — имеющему опыт конкретно с автодилерами.

Ну а коли все предыдущие шаги не привели к результату, подавайте иск в суд, который может обязать дилера выполнить ремонт или компенсировать убытки. Доля положительных решений в пользу потребителя в этих вопросах очень высокая, — подчеркивает Екатерина Романова.