В России одобрили крупные штрафы за повторную езду без ОСАГО

По мнению авторов документа, сейчас водители пренебрегают оформлением ОСАГО из-за относительно низкой суммы штрафа. Пока за отсутствие полиса приходится платить 800 рублей, либо вдвое меньше, если оплачивать нарушение в течение первых 20 дней, сообщает ТАСС.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, управление автомобилем без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевшего в ДТП. Что вызывает сложности с получением выплат и увеличивает количество судебных процессов по искам о возмещении ущерба. Кроме того, растет число одинаковых штрафов, выписанных на одного и того же водителя.
Однако нежелание моторизованных россиян страховать свою гражданскую автоответственность вполне понятно: полис нынче стоит необоснованно дорого и стоимость его постоянно растет. Напомним, что в начале сентября эксперты предупредили водителей о резком подорожании ОСАГО. «Автогражданка» может прибавить в цене сразу 30%.