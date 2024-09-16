В России одобрили крупные штрафы за повторную езду без ОСАГО

Правительство РФ поддержало законопроект, разработанный парламентом Кабардино-Балкарской Республики, согласно которому автовладельцев следует жестко наказывать за систематическую езду без полиса «автогражданки». Изменения планируется зафиксировать в КоАП, однако документ пока не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Сумма нового наказания для водителей может составить от 3 до 5 тыс. рублей

По мнению авторов документа, сейчас водители пренебрегают оформлением ОСАГО из-за относительно низкой суммы штрафа. Пока за отсутствие полиса приходится платить 800 рублей, либо вдвое меньше, если оплачивать нарушение в течение первых 20 дней, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, управление автомобилем без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевшего в ДТП. Что вызывает сложности с получением выплат и увеличивает количество судебных процессов по искам о возмещении ущерба. Кроме того, растет число одинаковых штрафов, выписанных на одного и того же водителя.

Однако нежелание моторизованных россиян страховать свою гражданскую автоответственность вполне понятно: полис нынче стоит необоснованно дорого и стоимость его постоянно растет. Напомним, что в начале сентября эксперты предупредили водителей о резком подорожании ОСАГО. «Автогражданка» может прибавить в цене сразу 30%.