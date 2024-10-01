За скрытые автомобильные номера будут лишать «прав» на 1,5 года

До того, как инициатива станет законом, и в КоАП появятся новые поправки: за прикрытые номерные знаки водители могут стать пешеходами на срок от одного до трех месяцев. В лучшем случае удастся отделаться штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Максимальный срок лишения «прав» за езду со скрытыми номерами планируют увеличить до 1,5 года. Законопроект с этой инициативой опубликован в электронной базе Государственной думы, нижняя палата парламента приняла соответствующий документ во втором и третьем чтениях. Согласно его содержанию, такой тип правонарушения на дороге выделят в особый состав. В том числе подразумевается конфискация устройств, мешающих прочесть регистрационные знаки автомобиля.

Кроме того, законопроект предусматривает усиленное наказание для любителей систематически ездить без номеров. Если сотрудники ГАИ остановят автомобилиста за повторное подобное нарушение, при вступлении в законную силу новых поправок ему будет грозить от года до полутора лет без водительского удостоверения. Речь идет о второй части статьи 12.2 КоАП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дорожные камеры в России научат вычислять машины со скрытыми госномерами. В этом поможет искусственный интеллект.