В России снова подорожает техосмотр

Цены на техосмотр вырастут на 7,3-7,4% в Республике Мордовия, Тюменской и Самарской, Ростовской и Амурской областях, а также в Ставропольском крае. Пока больше всего за технический осмотр просят в Амурской области, там его стоимость составляет 1,6 тыс. рублей. А дешевле всего эта процедура обойдется в Тюменской области, цена — 1 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».
Напомним, техосмотр необходимо проходить в нашей стране при перерегистрации в Госавтоинспекции машины, купленной на вторичке. Ежегодный рост тарифов предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В конце августа портал «АвтоВзгляд» сообщал, в что в России изменились и продолжают меняться правила автомобильной жизни. В начале года многие эксперты прогнозировали значительное «закручивание гаек» для отечественных водителей, предсказывая неизбежное ужесточение ПДД.