В России снова подорожает техосмотр

В ближайшем будущем региональные власти нескольких субъектов озвучат новую тарифную сетку на технический осмотр (ТО) автомобилей. Это должно произойти до 20 декабря текущего года, новый прайс будет актуален с 1 января 2025-го.

Цены на техосмотр вырастут на 7,3-7,4% в Республике Мордовия, Тюменской и Самарской, Ростовской и Амурской областях, а также в Ставропольском крае. Пока больше всего за технический осмотр просят в Амурской области, там его стоимость составляет 1,6 тыс. рублей. А дешевле всего эта процедура обойдется в Тюменской области, цена — 1 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

Напомним, техосмотр необходимо проходить в нашей стране при перерегистрации в Госавтоинспекции машины, купленной на вторичке. Ежегодный рост тарифов предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В конце августа портал «АвтоВзгляд» сообщал, в что в России изменились и продолжают меняться правила автомобильной жизни. В начале года многие эксперты прогнозировали значительное «закручивание гаек» для отечественных водителей, предсказывая неизбежное ужесточение ПДД.