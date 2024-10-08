В Подмосковье появятся платные парковки

В первую очередь платные стоянки организуют в Королеве, Красногорске, Видном и Реутове. Всего в Московской области будет 27 платных зон и 300 парковочных мест. В зависимости от их расположения водителям придется тратить на это 40 или 50 рублей в час.

О появлении платных парковок в Подмосковье сообщило местное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Вырученные за стоянку деньги направят в бюджет городских администраций. Новые доходы планируется потратить на ремонт и благоустройство.

Процесс оплаты парковки организуют по столичному образцу. То есть можно будет расстаться с деньгами с помощью приложения «Парковки России», SMS-сообщения на номер 7757 или звонка в контакт-центр по номеру 3210. В случае неоплаты парковки предусмотрен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Стоимость парковки на подмосковных городских улицах составит 50 рублей в час, около железнодорожных станций — 40 рублей в час. Однако в выходные автомобиль можно будет оставлять бесплатно.

В Королеве платные парковки появятся на улице Железнодорожной, в Реутове — на Дзержинского, Ленина и Ашхабадской. В Видном придется оплачивать стоянку на Советском проезде, Заводской улице и Советской до Сбера. В Красногорске придется платить, если бросите машину у Московского областного суда или Дома Правительства.

Ранее мы писали, что на платных парковках Москвы ввели динамические тарифы. Стоимость места будет меняться в зависимости от загруженности стоянки.