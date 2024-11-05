Российских водителей предложили сразу предупреждать о превышении скорости

Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, водители сразу будут узнавать о своих нарушениях скоростного режима — стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации предупредят об этом сигналом красного цвета.

По мнению Нилова, такой сигнал имеет шансы заставить водителя сразу почувствовать себя нарушителем ПДД, повысит внимание за рулем при дальнейшем движении. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января следующего года, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас водители узнают о своих штрафах, как правило, через 18 дней после фото- или видеофиксации нарушения. Срок может быть даже больше в случае задержки при отправке документов по теме нарушителю или на этапе рассмотрения материалов. Быстрее проверить наличие штрафа можно только через специальные сайты и мобильные приложения.

Кроме того, однопартийцы Нилова из ЛДПР предложили в 40 раз увеличить размер штрафа для шумных водителей. Взыскание собираются повысить с 500 до 20 тыс. рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума. Текст законопроекта с таким содержанием направили на отзыв в правительство РФ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО. Речь идет о продлении до 45 дней.