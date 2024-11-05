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Российских водителей предложили сразу предупреждать о превышении скорости

Для этого используют красный сигнал

Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, водители сразу будут узнавать о своих нарушениях скоростного режима — стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации предупредят об этом сигналом красного цвета.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российских водителей предложили сразу предупреждать о превышении скорости

По мнению Нилова, такой сигнал имеет шансы заставить водителя сразу почувствовать себя нарушителем ПДД, повысит внимание за рулем при дальнейшем движении. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января следующего года, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас водители узнают о своих штрафах, как правило, через 18 дней после фото- или видеофиксации нарушения. Срок может быть даже больше в случае задержки при отправке документов по теме нарушителю или на этапе рассмотрения материалов. Быстрее проверить наличие штрафа можно только через специальные сайты и мобильные приложения.

Кроме того, однопартийцы Нилова из ЛДПР предложили в 40 раз увеличить размер штрафа для шумных водителей. Взыскание собираются повысить с 500 до 20 тыс. рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума. Текст законопроекта с таким содержанием направили на отзыв в правительство РФ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО. Речь идет о продлении до 45 дней.

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