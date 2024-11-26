Шины, парковка, прогрев мотора: эксперты напомнили водителям о «зимних» штрафах

В столицу пришла метеорологическая зима: и если автомобиль уже готов к морозам, то настало время «переключиться» и самим водителям. Изменить при необходимости стиль управления машиной на более плавный и аккуратный, а также освежить в памяти штрафы, которые частенько выписывают автомобилистам сотрудники ГАИ зимой.

О таковых в беседе с «Российской газетой» рассказали эксперты правового департамента компании «Рольф». И в первую очередь они напомнили об относительно новом (действует с прошлого года) штрафе за езду с шинами «не по сезону». Кроме того, нельзя эксплуатировать авто с покрышками нештатного размера, с недостаточной глубиной протектора, с изношенной или поврежденной резиной, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки.

Другое распространенное «зимнее» наказание связано с парковкой на тротуаре. Иногда водитель даже не понимает, что нарушил правила стоянки из-за больших сугробов, но от ответственности это не освобождает. То же самое — с разметкой. Коммунальщики не всегда оперативно очищают дороги, и автомобилисты иной раз случайно заезжают на «выделенку» или допускают другие нарушения ПДД. Такой штраф можно оспорить, но придется потратить время и нервы.

Грязь, летящая из-под колес, оседает на госномере машины, что также привлекает сотрудников ГАИ. Если это действительно случайность, а не специальная «жижа из баллончика», то есть высокий шанс отделаться простым предупреждением. Но, опять же — это время и нервы. И следить надо не только за чистотой регзнаков, но и за работоспособностью стеклоочистителя. Неработающий «дворник» — тоже повод для штрафа. Как и, кстати, замерзание жидкости в бачке.

Наконец, Правилами дорожного движения запрещена стоянка в жилой зоне с запущенным двигателем более пяти минут, и прогрев мотора тоже, естественно, подпадает под эту категорию, следовательно, и за него можно получить большой штраф (3000 рублей в двух столицах и 1000 целковых в других регионах). К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, какой алгоритм прогрева движка является оптимальным зимой. Весомые аргументы привели эксперты.