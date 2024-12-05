В Госдуме призвали строже наказывать за автоподставы

Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро его внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Согласно действующему законодательству, сейчас автоподставщиков судят по статье за мошенничество, если их удается разоблачить. Но поле деятельности этих злоумышленников гораздо масштабнее. Их действия связаны не только с грубыми нарушениями ПДД и причинением ущерба чужому имуществу, но и с вымогательством, угрозами здоровью и жизни потерпевших, говорит Нилов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские страховщики наймут расследователей для борьбы с мошенниками. Новый институт поможет противостоять в том числе автомобильным подставам.