Драконовские штрафы для российских водителей введут с 1 января

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению новые нормы о повышении административных штрафов за ряд нарушений ПДД. Если поправки успеют стать федеральным законом до боя новогодних курантов, то он заработает с 1 января 2025 года. Сроки указаны в документе, размещенном в электронной базе нижней палаты отечественного парламента.

Как сообщает ТАСС, благодаря нововведениям для водителей вырастут штрафы за нарушения ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, которые повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью или средней тяжести.

Вилка наказания рублем за легкий вред составит от 3,75 тыс. до 7,5 тыс. рублей. Сейчас это — 2,5-5 тыс. рублей. Если разговор пойдет о средней тяжести, то с нового года придется раскошелиться уже на 15-37,5 тыс. рублей. Пока в таком случае приходится платить 10-25 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что и кто стоит за резким ужесточением наказаний за нарушения ПДД. Уходящий год стал весьма разорительным для всех россиян, а для водительской братии — особенно.