Стало известно, в каком возрасте россияне получают меньше всего штрафов ГИБДД

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт». Его специалисты изучили все операции оплаты штрафов ГИБДД за последние два года по картам своего кредитно-финансового учреждения. Средние чеки анализировали в зависимости от возраста и пола клиентов.
Выяснилось, что по картам банка в 2024-м общий средний размер оплаченного штрафа вырос до 675 с 653 рублей. Уточняется, что чредний чек у мужчин, нарушавших ПДД, был выше, чем у женщин. Для первых это 697, для вторых — 612 рублей.
На четвертый квартал прошлого года пришелся наиболее высокий средний штраф — 740 рублей. Эксперты объяснили это сезоном непогоды, из-за которой растут риски возникновения ДТП.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему повышение штрафов ГИБДД — это не про безопасность на дорогах.