Россияне начали чаще сдавать экзамен на «права» с первого раза

В нашей стране кандидатов в водители, которые смогли сразу сдать практический экзамен по вождению в городе, стало 13,8%. Такова доля за 2024 год, в 2023-м речь шла о 12,1%. По мнению экспертов, результаты улучшились из-за изменений в экзаменационном регламенте, вступивших силу в прошлом году.

Как сообщает «КоммерсантЪ», желающим официально сесть за «баранку» разрешили чаще делать ошибки. Для этого было увеличено количество допустимых штрафных баллов. Плюс пауза между пересдачами после трех неудачных попыток стала длиннее, ее увеличили до полугода. Специалисты считают, что такое нововведение заставило кандидатов в водители готовиться к экзаменам качественнее.

Однако в прошлом году водительских удостоверений россиянам выдали на 2% меньше, чем в позапрошлом. Их количество снизилось до 1,34 млн. Более миллиона пришлось на категорию B и 83,4 тыс. — на мотоциклетные «права». На фоне кадрового дефицита водителей грузовиков и роста их зарплат выдача удостоверений категорий CE поднялась на 26%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему скоро сдать экзамен в ГАИ на «права» станет невозможно.