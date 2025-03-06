В России ужесточат правила проверки водителей на алкоголь и наркотики

Новые правила освидетельствования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение разработали в Минздраве. Пока проект соответствующего приказа ведомства проходит процедуру общественного обсуждения. Список веществ, на которые будут проверять биоматериалы автовладельцев, впервые пополнился мефедроном. Это объясняется изменением структуры наркопотребления в нашей стране. Сейчас российских водителей традиционно проверяют в том числе на опиаты и каннабиноиды.

При проверке на состояние опьянения у автомобилиста два раза берут пробу выдыхаемого воздуха с определенным интервалом. Новый приказ увеличивает его максимальное значение с 20 до 25 минут. Согласно нововведениям, придется сдавать кровь, если за час по какой-то причине не удалось разобраться с анализом мочи. Причем у пострадавших в ДТП, нуждающихся в неотложной помощи, кровь хотят брать сразу, минуя пробу выдыхаемого воздуха, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, у водителей появится возможность добровольно согласиться на проведение медицинского вмешательства. Возможно, в случае отказа подписать бумагу об этом, будет засчитан автоматический отказ от всех необходимых процедур.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России хотят упростить выдачу медсправок водителям.