Стало известно, чьи водительские «права» в РФ будут недействительны с 1 апреля

Для замены «прав» категорий А и B до 1 апреля нужно было сдать теоретический экзамен на знание ПДД. В случае С и D требовалось продемонстрировать и практические навыки водителя. Нарушители рискуют получить наказание рублем по первой части статьи 12.7 КоАП.
Но для граждан тех стран, где русский язык носит статус официального, хватило бы только теории. Например, в случае Киргизии и Казахстана. А белорусам меняли «права» вообще без экзаменов. В прошлом году упрощенным обменом удостоверений воспользовались четыре сотни водителей, пишет «Коммерсант».
Напомним, пару лет назад у нас приняли закон, согласно которому для получивших гражданство РФ или ВНЖ после 1 апреля прошлого года, часики по замене «прав» тикают с момента изменения статуса. А для въехавших в страну россиян — со дня пересечения границы. Перечисленным категориям отвели 12 месяцев на замену водительских удостоверений.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у российских водителей появился шанс ездить с нашими «правами» по Китаю.