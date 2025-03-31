Стало известно, чьи водительские «права» в РФ будут недействительны с 1 апреля

В России после окончания марта управлять автомобилем с иностранными «правами» законно не получится. С начала следующего месяца в нашей стране завершается период упрощенного обмена зарубежных «прав» для тех, оформил российское гражданство или ВНЖ до 1 апреля прошлого года. То же самое касается россиян, получивших удостоверения в иностранном государстве за аналогичный период. Гаишники будут вправе штрафовать нарушителей на 5 — 15 тыс. рублей.

Для замены «прав» категорий А и B до 1 апреля нужно было сдать теоретический экзамен на знание ПДД. В случае С и D требовалось продемонстрировать и практические навыки водителя. Нарушители рискуют получить наказание рублем по первой части статьи 12.7 КоАП.

Но для граждан тех стран, где русский язык носит статус официального, хватило бы только теории. Например, в случае Киргизии и Казахстана. А белорусам меняли «права» вообще без экзаменов. В прошлом году упрощенным обменом удостоверений воспользовались четыре сотни водителей, пишет «Коммерсант».

Напомним, пару лет назад у нас приняли закон, согласно которому для получивших гражданство РФ или ВНЖ после 1 апреля прошлого года, часики по замене «прав» тикают с момента изменения статуса. А для въехавших в страну россиян — со дня пересечения границы. Перечисленным категориям отвели 12 месяцев на замену водительских удостоверений.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у российских водителей появился шанс ездить с нашими «правами» по Китаю.