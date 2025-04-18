Жителям столицы стали грозить аресты машин

В Первопрестольной могут арестовать автомобиль из-за неоплаченных штрафов за парковку. Кроме того, есть риск, что машину нарушителя вообще продадут, к тому же без его участия.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил Дептранс Москвы. Ведомство обратило внимание, что автомобиль столичного жителя, регулярно оставлявшего «железного коня» под запрещающими знаками, пришлось арестовать. Нарушитель получил ни много ни мало 26 штрафов от МАДИ, но не стал оплачивать их в отведенные на это по закону 60 суток.

В результате за дело взялись судебные приставы и эвакуировали машину на специальную стоянку. Сейчас автовладельцу нужно уплатить долг в размере 73 тыс. «целковых», не откладывая дело в долгий ящик. В противном случае транспорт продадут, выставив его на аукцион.

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