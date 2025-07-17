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В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение средней скорости

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента

В нашей стане планируют изменить сразу пару статей КоАП, что позволит ввести штрафы для автомобилистов, превышающих среднюю скорость. За ее соблюдением в автоматическом режиме будут следить дорожные камеры. Нововведения должны способствовать снижению аварийности.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение средней скорости

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы. Согласно пояснительной записке, контроль средней скорости стабилизирует транспортный поток и обеспечит его равномерность, повысив уровень дисциплины российских водителей.

Если инициатива получит одобрение, в статье 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения») и 1.1 («Законодательство об административных правонарушениях») внесут необходимые изменения.

В итоге у нас в стране будет официально закреплено понятие средней скорости движения транспортного средства. Кроме того, дополнится пункт, где прописана возможность проведения «экспериментов в сфере административной ответственности» на территории одного или нескольких российских регионов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание «допов» автомобилистам.

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