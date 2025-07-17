В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение средней скорости

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы. Согласно пояснительной записке, контроль средней скорости стабилизирует транспортный поток и обеспечит его равномерность, повысив уровень дисциплины российских водителей.
Если инициатива получит одобрение, в статье 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения») и 1.1 («Законодательство об административных правонарушениях») внесут необходимые изменения.
В итоге у нас в стране будет официально закреплено понятие средней скорости движения транспортного средства. Кроме того, дополнится пункт, где прописана возможность проведения «экспериментов в сфере административной ответственности» на территории одного или нескольких российских регионов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание «допов» автомобилистам.