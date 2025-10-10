Путина просят перенести сроки исполнения закона о локализации авто для такси

Главу государства Владимира Путина попросили отложить исполнение требований так называемого закона о такси в случае самозанятых граждан, занимающихся извозом. Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) предложил отодвинуть сроки для обозначенной категории лиц до 1 марта 2031 года.

Как сообщают «Известия», эксперты ОСРТ считают необходимым обеспечить господдержку самозанятым и небольшим таксопаркам. Подразумеваются разнообразные варианты, включая субсидирование части стоимости локализованных моделей, налоговые преференции, льготы на кредиты и лизинг.

Согласно инициативе, необходимо одобрить повторную регистрацию машин в реестре такси при смене владельца, если автомобиль прежде уже числился в нем. В том числе речь идет о ситуациях после окончания действия договора лизинга/выкупа транспортного средства.

Помимо всего прочего, профильное сообщество настаивает на оперативном пересмотре требований включения конкретных моделей в список локализованных машин, учитывая критерии эксплуатации городского такси, а также региональные инфраструктурные ограничения и стоимость владения ТС.

В совете подчеркнули, что без вышеупомянутых нововведений существует реальный риск массового вывода из легального реестра такси сотен тысяч машин и потери рабочих мест. Ситуация грозит и оживлением рынка «серых» перевозок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал первичный список машин, подходящих по мнению чиновников для работы в такси с учетом новых требований.