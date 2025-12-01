Стало известно, кого не коснется повышение утильсбора в России

Изменившиеся правила расчета утильсбора не повлияют на большинство отечественных автомобилистов. Около 80%, судя по актуальной структуре легкового автопарка страны, будут жить прежней жизнью.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова, на сегодняшний день основная часть населения в России пользуется автомобилями, моторы которых выдают до 160 л.с. Следовательно, такие водители ничего не почувствуют из-за ситуации с утильсбором.

Перемены не затрагивают порядка 80% потребителей, если реплицировать планы по ввозу на рынок, сформировавшийся у нас за десятилетия, подчеркнул г-н Алиханов.

Напомним, правительство одобрило новую схему расчета утильсбора на легковые автомобили в начале ноября. Согласно измененным правилам, базовая ставка теперь привязана к типу и объему силового агрегата. В то же время от его мощности будет зависеть коэффициент по прогрессивной шкале.

