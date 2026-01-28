В Госдуме призвали упростить регистрацию тюнинга автомобилей

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили сделать проще согласования изменений в конструкцию автомобилей. Соответствующее письмо направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Об этом сообщает агентство ТАСС. По мнению авторов инициативы, сейчас автолюбители, желающие легально изменить конструкцию своих машин, вынуждены иметь дело с многоступенчатой и сложной процедурой оформления. Тюнинг не хотят официально регистрировать из-за бюрократии, проволочек и высокого ценника.

Суть нововведений в том, чтобы оптимизировать этапы регистрации изменений, исключив согласование «косметики», не связанной с безопасностью. Речь идет о переводе процедуры в уведомительный порядок.

Корректировки должны ударить по «серому» рынку тюнинга и разгрузить сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему за «левый» фаркоп могут аннулировать учет авто в ГИБДД.