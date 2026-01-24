Это же не тюнинг: почему за «левый» фаркоп могут аннулировать учет авто в ГИБДД

Когда-то для того, чтобы приструнить доморощенных «шумахеров» и переигравших в гоночки на телевизионных приставках начинающих водителей, в КоАП РФ была введена статья, наказывающая за самодеятельный тюнинг (читай — переделку) автомобилей. Интуитивно казалось, что в нее входит «колхозный» ксенон, ревущий выхлоп, спойлеры, заниженная подвеска, форсировка мотора и все что касается приспортивливания автомобиля. Однако, под нее могут попасть и простые дачники, желающие увезти побольше не своем автомобиле.

Дословно ст. 12.5.1 звучит как «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак Инвалид».

Она регламентирует эксплуатацию транспортного средства, которого по идее не должно быть на дороге ввиду изменения штатных узлов (а раз стоит не штатный, значит работает он, а не штатно, значит штатный не работает). Получается, что если вы поставили то, чего конструктивно не предусмотрено в автомобиле, вы вывели из работы заводской узел.

Инспектору достаточно обнаружить наличие такого обстоятельства, при котором эксплуатация ТС запрещена, а дальше начинает работать игра слов. Краеугольный камень тут в формулировках. КоАП описывает неисправности, запрещающие эксплуатацию техники. Водитель, наивно полагая, что у него эти узлы исправны, спокойно ездит по дорогам и рискует нарваться на штраф или вовсе лишиться номеров.

Фото: Svetlana Vozmilova/glodallookpress.com

Под эту же волну попадают не только любители «быстрых и громких» тачек, а самые обычные люди, порой даже примерные семьянины. Те самые «дачники», которые хотят чуть больше утилитарности от своего авто: установить фаркоп, чтобы в прицепе возить стройматериалы, поставить дуги на крышу, дабы увезти больше скарба. Или дополнительный свет, чтобы у себя в деревне или СНТ ночью было удобнее пробираться. В этом же нет тюнинга в привычном понимании слова, это не несет опасность окружающим. Поэтому у многих таких граждан обвинение в «переоборудовании» вызывает недоумение.

Однако если производителем допускается установка дополнительного оборудования в виде фаркопа, рейлингов, и прочих удобств — все они присутствуют в каталоге заводских аксессуаров или мануале по эксплуатации транспортного средства. Тогда установка «улучшательств» законна и по умолчанию подразумевает сертифицированное изделие и его монтаж по технологии производителя.

Важно, что если конкретная модель конструктивно не рассчитана на буксирование, перевозку груза на крыше или завод не допускает установку какого-то конкретного типа устройств, то это попадает под определение «установка не предусмотренного оборудования».

Не во все автомобили заложен скрытый потенциал грузовика, и не у всех предусмотрены штатные места или усиление проводки под дополнительный свет. Поэтому на форумах регулярно всплывает вопрос — могут ли выписать штраф за самостоятельно установленный фаркоп и как легально оформить изменение конструкции.

Фото: Ilya Moskovets /glodallookpress.com

Если стоит задача успешно пройти регистрацию в ГИБДД, многие предпочитают снять все, что установлено, а после получения СТС вернуть все обратно. Вот, например, как пишет об этом пользователь Panzerschreck на форуме владельцев Renault Duster:

— Когда в январе регистрировал «Хайлюкс», гайцы сильно интересовались моим прицепным устройством. Сказал, что это заводская опция, отстали. На самом же деле все устанавливалось дилером на сварку. Сам фаркоп, я, естественно, заранее снял.

Но сказали, что самостоятельно установленный фаркоп должен быть зарегистрирован как изменение конструкции. Т. е. теоретически штрафы возможны, но судя по реакции в сетях не штрафуют. При регистрации лучше заранее снять...

Но как быть, если инспектор поймал нарушителя на дороге? Тут конкретного рецепта нет. Но в качестве подстраховки некоторые водители предпочитают иметь при себе каталог дооборудования, сертификат на изделие или заказ-наряд на работы у официального дилера.

Учитывая все вышеперечисленное, прежде чем устанавливать на машину какое-то дополнительное оборудование, оснащать вспомогательными устройствами, нужно проверить по мануалу или официальному перечню опций вашего автомобиля, а предполагает ли завод-изготовитель возможность буксировки, рассчитана ли повышенная нагрузка на крышу, предусмотрены ли закладные для монтажа рейлингов, выдержит ли проводка «люстру», да и вообще, ознакомиться, какое вмешательство допускают разработчики вашего автомобиля.

Ведь в случае претензий от придорожного полицейского ваши убеждения про удобство не помогут, нужны документы, подтверждающие возможность присутствия доработок.