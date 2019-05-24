Что отвечать, если инспектор ГИБДД «разводит» вас на алкоголь

Излюбленный вопрос остановившего водителя «гайца»: «как ваше самочувствие?» или «спиртные напитки употребляли?». При этом сотрудник органов изо всех сил водит носом у открытого водительского окна, в надежде почуять вожделенный запах алкоголя. Лучшим ответом на эти вопросы будет: «я не пью!». Он рушит всю заготовленную инспектором цепь вопросов-ответов.

Но последний все равно может предложить вам пройти алкотест у него в автомобиле. Если вы уверены в своей трезвости, пугаться не стоит.

Для начала, попросите инспектора предъявить вам документы на алкотестер и сертификат соответствия, в котором должен быть указан срок его действия. Также изучите свидетельство о проверке алкотестера и дату проверки (свидетельство действует 1 год).

Проверьте пломбу на приборе с обратной стороны и наличие у инспектора одноразовых трубок. Ко всему прочему, «гаишник» обязан вам разъяснить процедуру прохождения освидетельствования.

Прежде чем начать ее, инспектор должен разыскать двух понятых, либо обеспечить видеозапись процесса.

Бывают ситуации, когда водитель начинает нервничать и все вышеописанное просто вылетает из головы. И тогда он безропотно идет к инспектору в машину.