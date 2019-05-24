Что отвечать, если инспектор ГИБДД «разводит» вас на алкоголь

protectingohio.com
Cреди инспекторов ГИБДД хватает психологов-самоучек, знающих, какие наводящие вопросы следует задать водителю, чтобы выудить из него нужную для дальнейшего «развода» информацию. Если не быть готовым к общению с такими «профи», то жди беды.
Лика Затворная

Излюбленный вопрос остановившего водителя «гайца»: «как ваше самочувствие?» или «спиртные напитки употребляли?». При этом сотрудник органов изо всех сил водит носом у открытого водительского окна, в надежде почуять вожделенный запах алкоголя. Лучшим ответом на эти вопросы будет: «я не пью!». Он рушит всю заготовленную инспектором цепь вопросов-ответов.

Но последний все равно может предложить вам пройти алкотест у него в автомобиле. Если вы уверены в своей трезвости, пугаться не стоит.

Для начала, попросите инспектора предъявить вам документы на алкотестер и сертификат соответствия, в котором должен быть указан срок его действия. Также изучите свидетельство о проверке алкотестера и дату проверки (свидетельство действует 1 год).

Проверьте пломбу на приборе с обратной стороны и наличие у инспектора одноразовых трубок. Ко всему прочему, «гаишник» обязан вам разъяснить процедуру прохождения освидетельствования.

Прежде чем начать ее, инспектор должен разыскать двух понятых, либо обеспечить видеозапись процесса.

Бывают ситуации, когда водитель начинает нервничать и все вышеописанное просто вылетает из головы. И тогда он безропотно идет к инспектору в машину.

williamevanslaw.com

А там прибор может показать отличные от нуля цифры промилле. В такой ситуации потребуйте от инспектора проехать на медицинское освидетельствование в медучреждение.

Напомните ему, что перед этим он должен составить постановление об отсранении водителя от управления транспортным средством. Вполне возможно, что после этого страж порядка «включит задний ход»: «Корвалол принимаете? Таблетки? Как у вас дела с желудком, кислотность повышена, может гастрит обострился?».

Лучим ответом будет про гастрит — из-за него, прибор действительно может показать повышенные промилле. После вашего правильного ответа, гаишник, как приз, передает вам документы и отпускает.

А вот отвечать, что пил, даже если употребляли алкоголь пару дней назад — не стоит. Любой дпсник вомпринимает такой ответ, как команду «фас». Если перед ним «профан», то для составления протокола сотруднику будет достаточно показаний прибора.

Или придется прокатиться со стражем порядка до медицинского центра, где вам будет предложено пройти повторную проверку, а это — потраченное водителем время и, если вы все же действительно употребляли накануне, вероятность потери прав.

лишение прав, медосвидетельствование, видеофиксация, ПДД, ГИБДД, алкотестер
24 мая 2019
2762