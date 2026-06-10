Госдума разрешила водителям легковушек управлять внедорожниками категории AII

Депутаты Государственной Думы окончательно утвердили законопроект, позволяющий автомобилистам с «правами» категорий B, C и D садиться раз руль различных вездеходов. Подразумевается спецтехника, для легального управления которой пока требуется удостоверение тракториста-машиниста.

Проще говоря, скоро не нужны будут тракторные «права» для багги

Согласно информации, опубликованной на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД), соответствующий документ был сразу принят парламентариями во втором и третьем, финальном, чтении.

В законопроекте уточняется, что водители с «правами» категорий B и C получат возможность сесть за руль вездеходов AII, начиная с 19 лет. В то же время необходим минимум годовой стаж управления автомобилем.

Напомним, к категории AII относятся внедорожные автотранспортные средства массой до 3,5 тонн, где установлено до восьми сидячих мест, за исключением водительского.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что упомянутые нововведения благотворно повлияют на развитие внутреннего туризма. Сейчас организаторы активного отдыха часто управляют вездеходами без нужных документов, не имея возможности превратить подобные путешествия в бизнес.