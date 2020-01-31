Где лучше не парковать автомобиль, чтобы его точно не угнали

Оказалось, что угонщики частенько выходят на промысел на парковки крупных торговых центров. Кроме того, опасно оставлять машину рядом с промышленными зонами. Об этом сообщили эксперты страховой компании «Согласие». Но риск угона зависит не столько от места, сколько от востребованности запчастей какой-либо модели на вторичном рынке.

Вероятность воровства поднимается еще и при высокой доступности инструментов, умеющих перехватывать сигнал от ключа-брелока.

«Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, — комментирует директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании „Согласие“ Андрей Ковалев, — поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше».

По отчетам МВД, ночью чаще всего машины угоняют из дворов, а днем — со стоянок моллов. Присваивая авто, преступники в основном используют взлом замков дверей и зажигания, разбивают стекла или пускают в дело радиоэлектронные устройства. Кстати, в прошлом году в России угнали около 20 000 «легковушек» (-14% по сравнению с данным годичной давности).

Страховщики подсчитали, что 22% украденных авто пришлись на продукцию Toyota, 19% — на Hyundai, а третье место разделили KIA и Lexus. Их насчитали по 10%. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами угонов стали машины Hyundai.