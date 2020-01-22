Все автомобили Lexus в России получат дополнительную защиту от угона

Идентификатор L-Mark представляет собой целый ряд — около 10 000 — микроскопических малозаметных невооруженному глазу точек диаметром около 1 мм. В каждой из этих точек зашифрован некий PIN-код, связанный с VIN авто.
Метки нанесены на различные детали автомобиля. Так что даже если перебить идентификационные номера и заменить некоторые комплектующие, все-рано найдутся маркеры, которые при постановке на учет либо при криминалистической экспертизе помогут определить угнан автомобиль или нет.
Кроме специальных точек машины Lexus укомплектованы дополнительными табличками с VIN, «раскиданными» по разным деталям. Эти таблички умеют саморазрушаться при попытке их переклеить и имеют специальную рамку, видную лишь в ультрафиолете.
Но и это еще не все. «Лексусы» оснащены штатными «сигналкой» и иммобилайзером с энергетически автономной сиреной, датчиками объема, наклона и разбитого стекла. Кроме того, авто могут похвастать антивандальными замками.
Напомним, что первыми систему L-Mark в 2018 году получил седан Lexus ES нового поколения. После него дополнительной защитой начал щеголять компактный кроссовер Lexus UX. А в 2020 году, повторимся, полезной обновкой оснастят всю продуктовую линейку бренда.
Кстати, по данным ГИБДД на начало 2019 года, первое место в рейтинге угонов среди премиум-авто Lexus ES занял первое место.