Все автомобили Lexus в России получат дополнительную защиту от угона

Идентификатор L-Mark представляет собой целый ряд — около 10 000 — микроскопических малозаметных невооруженному глазу точек диаметром около 1 мм. В каждой из этих точек зашифрован некий PIN-код, связанный с VIN авто.

Метки нанесены на различные детали автомобиля. Так что даже если перебить идентификационные номера и заменить некоторые комплектующие, все-рано найдутся маркеры, которые при постановке на учет либо при криминалистической экспертизе помогут определить угнан автомобиль или нет.

Кроме специальных точек машины Lexus укомплектованы дополнительными табличками с VIN, «раскиданными» по разным деталям. Эти таблички умеют саморазрушаться при попытке их переклеить и имеют специальную рамку, видную лишь в ультрафиолете.