Все автомобили Lexus в России получат дополнительную защиту от угона

Фото: Lexus
Украсть автомобиль Lexus в России теперь будет еще сложнее: все модели 2020 года обзаведутся дополнительной защитой от угона. Речь идет об идентификаторе L-Mark. Что это такое, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Идентификатор L-Mark представляет собой целый ряд — около 10 000 — микроскопических малозаметных невооруженному глазу точек диаметром около 1 мм. В каждой из этих точек зашифрован некий PIN-код, связанный с VIN авто.

Метки нанесены на различные детали автомобиля. Так что даже если перебить идентификационные номера и заменить некоторые комплектующие, все-рано найдутся маркеры, которые при постановке на учет либо при криминалистической экспертизе помогут определить угнан автомобиль или нет.

Кроме специальных точек машины Lexus укомплектованы дополнительными табличками с VIN, «раскиданными» по разным деталям. Эти таблички умеют саморазрушаться при попытке их переклеить и имеют специальную рамку, видную лишь в ультрафиолете.

Фото: poststar.com

Но и это еще не все. «Лексусы» оснащены штатными «сигналкой» и иммобилайзером с энергетически автономной сиреной, датчиками объема, наклона и разбитого стекла. Кроме того, авто могут похвастать антивандальными замками.

Напомним, что первыми систему L-Mark в 2018 году получил седан Lexus ES нового поколения. После него дополнительной защитой начал щеголять компактный кроссовер Lexus UX. А в 2020 году, повторимся, полезной обновкой оснастят всю продуктовую линейку бренда.

Кстати, по данным ГИБДД на начало 2019 года, первое место в рейтинге угонов среди премиум-авто Lexus ES занял первое место.

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22 января 2020
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