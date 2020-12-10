Всероссийский союз страховщиков назвал машины, которые труднее всего угнать

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ВСС обнародовал свой ежегодный рейтинг популярных на российском рынке легковушек, построенный на основе их стойкости к угону. По мнению портала «АвтоВзгляд», его практическая ценность сомнительна, поскольку в исследовании участвовали далеко не все модели машин, часто подвергающихся посягательствам отечественного криминалитета.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил очередной рейтинг угонозащищенности 10 популярных моделей автомобилей, составленный на основе исследования, проведенного по заказу организации. Проверка происходила по методике, разработанной специалистами ВСС под названием «Критерии и методика оценки эффективности штатной защиты автомобиля от угона».

В соответствии с ней тестировались двери, капот, остекление, штатная сигнализация и иммобилайзер, блокиратор рулевого вала подопытных моделей. Кроме того, проверялась автомобиля от изменения идентификационных номеров и несанкционированного изготовления дубликата ключа. В результате участники рейтинга оказались выстроены по степени «угоностойкости».

Лучшие результаты показал Hyundai Solaris. Наступеньку ниже оказался Skoda Kodiaq. Далее, в порядке снижения защитных свойств выстроились Mazda6, MazdaCX-5, Mercedes GLE, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson,Infiniti QX50, Lexus LX и Mitsubishi Outlander. Ценность результатов этого исследования изрядно снижает тот факт, что в нем оказались не упомянуты такие у угонщиков машины как, например Toyota Camry и RAV4, а также ни одна из моделей Land Rover или KIA, которые сейчас также угоняют в немалых количествах. Также было бы интересно сравнить с «коллегами» на предмет стойкости к угону машины от Renault, Nissan и АВТОВАЗ. Как, впрочем, и машины от BMW с Audi.

В их отсутствие, рейтинг, подготовленный в этом году страховщиками, не имеет никакого иного смысла, кроме как информационный повод для ВСС и его высших функционеров лишний раз получить упоминание в СМИ.

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10 декабря 2020
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